У наслідок пожежі на Олександрійщині постраждав чоловік

Минулими вихідними у смт Нова Прага сталася пожежа, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Прибувши на місце виклику з’ясувалося, що горить 200 м2 сухої сухої трави, 2 га пожнивних залишків на приватній земельній ділянці.

Під час пожежі травмувався чоловіка 1939 р.н., який намагався самотужки загасити пожежу та якого з опіками І-ІІІ ступеня, отруєння чадним гадом та опіковим шоком.

Постраждалого госпіталізовано до Олександрійської районної лікарні.