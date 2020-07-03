У ГУНП в Кіровоградській області оголошено конкурс на 4 вакантні посади поліцейських, повідомляє “Голос Громади”.

Зокрема, наразі відбувається прийом документів напосади поліцейських-водіїв органу поліції охорони (3 вакансії) та на посаду поліцейського підрозділу (полк, батальон, рота) поліції особливого призначення (1 вакансія).

Обидва конкурси стартували 24 червня, а завершуються 11 серпня. Прийом документів триватиме до 09 липня.

Основними вимогами до кандидатів на заміщення вакантних посад поліцейських є:

громадянство України;

вік від 18 років;

вільне володіння українською мовою;

повна загальна середня освіта;

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення;

відсутність офіцерського військового чи спеціального звання.

Пpи цьому, до кандидата на посаду поліцейського підрозділу (полк, батальон, рота) поліції особливого призначення, окрім іншого, висувається вимога щодо високого рівня фізичної підготовки. Додаткова вимога висувається й до кандидатів на посади поліцейських-водіїв органу поліції охорони: претенденти на службу повинні мати посвідчення водія категорії «В».

Заpобітна плата(після успішного проходження первинної професійної підготовки),у залежності від обpаноїконкуpсної посади складає 10500 грн та 11900 грн відповідно.

Особи, які бажають взяти участь у конкуpсі на заміщення вакантних посад у поліції, повинні заповнити анкету на поpталі «Система відбоpу кандидатів на службу в Національну поліцію України» за посиланням.

Разом із цим, всі кандидати на посади в поліцію мають подати електронну декларацію за попередній рік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням: nazk.gov.ua.

У разі виникнення питань при заповненні онлайн-анкети та бланків, збору необхідного пакету документів, а також для отримання будь-якої додаткової інформації щодо конкурсу, бажаючі можуть звернутися за допомогою та роз’ясненнями за телефонами (050)383-99-96і(067)523-10-90 (щодня, крім вихідних та святкових днів,з 09:00 до 17:00 год.) та написавши на електронну пошту: nabir.police_kg@ukr.net, nabir.police.kg@gmail.com.