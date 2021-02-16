У Новопразькій громаді відремонтували пішохідні переправи

Нещодавно, у Новій Празі комунальники полагодили ще два занедбані пішохідні містки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Відремонтували пішохідні переходи по вулицях Миру та Крилова, які користуються популярністю серед новопражців.

Пішохідні містки навіть не відремонтували, а дообладнали. На додачу до бетонних плит вони отримали міцні металеві поручні, яких не мали від дня свого спорудження. Комунальники громади власними силами виготовили та встановили поручні обабіч обох містків.

На виготовлення та встановлення двох пішохідних містків витратили понад 42 тисячі гривень з місцевого бюджету.

За два роки силами Новопразького комунального підприємства у такий же спосіб у громаді обладнали 7 пішохідних містків.