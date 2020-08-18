У Новопразькій ОТГ почали прийом пацієнтів у денному стаціонарі

У Новопразькій амбулаторії Новопразької громади запрацював денний стаціонар, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт громади.

З понеділка, 17 серпня, жителі громади щоденно мають змогу отримати призначені лікарем ін’єкції та медичні маніпуляції у комфортних умовах денного стаціонару. У відділенні здійснили сучасний ремонт, придбали необхідне медичне обладнання та нові меблі.

Розрахований денний стаціонар на 8 ліжко-місць. Обладнані дві палати — для жінок та чоловіків окремо.

Денний стаціонар приймає пацієнтів за таким графіком роботи:

Понеділок-п’ятниця — з 8 до 16 години;

Субота-неділя — з 8 до 12 години.

Усі процедури на денному стаціонарі проводять із дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.