У Новопразькій ОТГ придбали меблі для першачків згідно з вимогами НУШ

У Новопразькій об’єднаній територіальній громаді для учнів початкових класів придбали комплекти меблів відповідно до вимог освітнього проєкту «Нова українська школа».

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Новопразької ОТГ.

Для перших класів громади закупили 86 комплектів одномісних меблів, які складаються з парти та стільця.

Меблі вже доставили до навчальних закладів громади. Наразі їх розподілили між навчальними закладами та збирають й розташовують у кабінетах.

Парти та стільці розподілили відповідно до потреб навчальних закладів Новопразької ОТГ та кількості майбутніх першокласників:

Новопразьке навчально–виховне об’єднання — 15 комплектів;

Новопразький навчально–виховний комплекс — 40 комплектів;

Пантазіївська філія Новопразького НВК — 10 комплектів;

Шарівський навчально-виховний комплекс — 14 комплектів;

Новопразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — 7 комплектів.

Нові парти та стільці для першокласників покликані забезпечити кожній дитині максимальний комфорт під час навчання. Тому меблі антисколіозні та анатомічні, тобто розраховані на особливості будови тіла та розвитку організму початківців.

Обладнання сучасними партами та стільцями кабінетів для першокласників коштувало 172 тисячі гривень. Майже 100 тисяч гривень витратили із селищного бюджету Новопразької ОТГ (97,9 тис. грн). Частину коштів отримали з державного бюджету (74,1 тис. гривень).