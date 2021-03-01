У Новопрозькій громаді відкрили АРТ-центр для молоді

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Минулими вихідними у Новопразькій громаді відбулося офіційне відкриття Молодіжного АРТ-центру, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

На базі Молодіжного АРТ-центру є можливість проводити різноманітні тренінги, семінари, майстер-класи, культурні заходи, молодіжні форуми та зустрічі з представниками інших громад для обміну досвідом. Саме тут збиратиметься Молодіжна рада Новопразької громади на свої чергові засідання. До роботи центру планують активно залучати школярів, волонтерів та громадських активістів.

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Ідея створення сучасного центру належить самій молоді. Тож, за підтримки та співфінансування селищної ради, в одному з приміщень Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з`явився такий центр. Світлий, просторий та яскравий майданчик має всі необхідні можливості для реалізації молодіжних ініціатив: комп’ютерну техніку, зручні меблі, звукову апаратуру і навіть власний генератор. Зокрема, для центру придбали проектор, мікрофон, пульт керування звуком, акустичний комплект, ноутбук, принтер та лампову гірлянду для святкових заходів. Особливо важливо для молодих і креативних те, що техніка центру не обмежує її одним приміщенням, а дозволяє бути мобільними й охопити цікавими проєктами всю громаду.

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