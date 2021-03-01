У Новопрозькій громаді відкрили АРТ-центр для молоді

Минулими вихідними у Новопразькій громаді відбулося офіційне відкриття Молодіжного АРТ-центру, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

На базі Молодіжного АРТ-центру є можливість проводити різноманітні тренінги, семінари, майстер-класи, культурні заходи, молодіжні форуми та зустрічі з представниками інших громад для обміну досвідом. Саме тут збиратиметься Молодіжна рада Новопразької громади на свої чергові засідання. До роботи центру планують активно залучати школярів, волонтерів та громадських активістів.

Ідея створення сучасного центру належить самій молоді. Тож, за підтримки та співфінансування селищної ради, в одному з приміщень Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з`явився такий центр. Світлий, просторий та яскравий майданчик має всі необхідні можливості для реалізації молодіжних ініціатив: комп’ютерну техніку, зручні меблі, звукову апаратуру і навіть власний генератор. Зокрема, для центру придбали проектор, мікрофон, пульт керування звуком, акустичний комплект, ноутбук, принтер та лампову гірлянду для святкових заходів. Особливо важливо для молодих і креативних те, що техніка центру не обмежує її одним приміщенням, а дозволяє бути мобільними й охопити цікавими проєктами всю громаду.