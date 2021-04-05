У Олександрії молодий атовець знайшов себе у сфері торгівлі

Серед добірки життєвих історій професійної реалізації учасників АТО/ООС є приклад мешканця міста Олександрії двадцятивосьмирічного Дмитра Ярового, який ще вчора проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України, а вже сьогодні має постійне місце роботи. Нині Дмитро працює продавцем будівельних матеріалів і є затребуваним працівником.

Закінчивши загальноосвітню школу молодий хлопець, вступив на заочну форму навчання до Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, у якому вирішив опанувати затребувану на ринку послуг спеціальність електромеханіка.

«Під час навчання я отримав повістку на строкову військову службу. Пройшовши усі етапи відбору, я був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України. Під час проходження військової служби я продовжував навчатися і здобувати обрану спеціальність», – згадує Дмитро.

Незважаючи на усі особливості військової служби, час промайнув швидко. По завершенню строкової служби, хлопець поєднував навчання з роботою. Близько трьох років Дмитро проходив службу в Дніпровському районному управлінні головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві. Та ця робота була йому не до душі, тож юнак вирішив підписати контракт на військову службу в ЗСУ. Понад п’ять років Дмитро ніс військову службу в окремому центрі спеціальних операцій «Схід» ім. князя Святослава Хороброго. За цей час довелося побувати й у зоні проведення АТО/ООС.

Повернувшись до мирного життя, молодий чоловік одразу ж приступив до пошуку роботу, адже його дієва натура не дозволяла пасивно пливти за течією.

Плануючи своє мирне життя, колишній військовослужбовець продовжив здобувати освіту та вирішив звернутися по допомогу у працевлаштуванні до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Спільно з фахівцями розглядалися різні варіанти працевлаштування.

Під час пошуку роботи у Дмитра виникали складнощі: відсутність необхідної для обраних вакансій освіти та будь-якого професійного досвіду грали не на його користь. Зацікавленість чоловіка не можна було не помітити, тож фахівці служби зайнятості запропонували Дмитрові спробувати себе у сфері торгівлі. І він, не вагаючись, погодився.

Успішно пройшовши співбесіду з роботодавцем, а також стажування на робочому місці, колишній військовослужбовець отримав направлення на працевлаштування.

Сьогодні двадцятивосьмирічний Дмитро працює продавцем будівельних матеріалів у одному із торгівельних закладів Олександрії. З його слів, робота йому подобається. «Звісно, мої думки не покидають спогади про військову службу, злагодженість команди та бойових товаришів. Але молода сім’я, постійне місце роботи та вчасно виплачена заробітна плата поступово стають моєю новою мирною реальністю», – ділиться Дмитро.