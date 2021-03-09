У Олександрії переселенка дбає про закупівлі для геріатричного пансіонату

«Звісно, зараз я вже вважаю себе мешканкою Олександрії, адже з цим містом мене пов’язує майже сім років життя. За цей час я створила сім’ю, у мене народився син, а сьогодні я маю й роботу, яка приносить мені задоволення», – говорить, ділячись спогадами, двадцяти восьмирічна Анастасія, яка переїхала на Кіровоградщину з міста Брянка Луганської області.

Професійна доля молодої дівчини складалася, начебто, як і у багатьох інших людей: навчання у загальноосвітній школі, Стахановський промислово-економічний технікум, Луганський державний унiверситет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

«Здавалося, я впевнено крокувала до своєї мрії – стати юристом. Та збройний конфлікт, що розгорівся на моїй малій батьківщині, змусив мене залишити свою домівку та навчальний заклад, у якому я здобувала омріяну професію», – згадує Анастасія. Порадившись з батьками, дівчина погодилася на переїзд на Кіровоградщину та продовження навчання у Харківському інституті внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

За словами Анастасії, соціальна адаптація на нових місцях проживання та навчання відбулася швидко, адже надійною підтримкою для неї, у першу чергу, став її майбутній чоловік та його батьки.

Згодом було створення власної сім’ї та народження сина. Попри те, що дівчина тільки-но народила дитину і часу на все, звичайно, не вистачало, вона наполегливо навчалася, адже понад усе хотіла мати вищу правову освіту.

Після відпустки по догляду за дитиною, Анастасія вирішила поєднати роботу і виховання сина. Не гаючи часу, по допомогу у пошуку роботи вона звернулася до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Під час співбесіди з кар’єрним радником з’ясувалося, що молода дівчина хотіла б реалізувати себе за здобутим або за суміжним фахом. На момент звернення підходящої роботи не було, тому, разом з кар’єрним радником, було складено індивідуальний план працевлаштування безробітної.

«Звісно, самостійні пошуки роботи я не виключала: переглядала різноманітні профільні сайти, відвідувала роботодавців. Та усі спроби були марними», – говорить Анастасія.

Вже у січні поточного року, в Олександрійському геріатричному пансіонаті, з’явилась вакансія економіста з фінансової роботи. Це місце роботи було запропоновано безробітній. Дівчина зацікавилася пропозицією, тому із задоволення погодилася на проходження співбесіди з керівництвом організації.

Під час співбесіди Анастасія дізналася, що вона буде відповідальною особою щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель, організовуватиме і проводитиме електронні закупівлі через електронну систему закупівель, а також буде виконувати іншу роботу, що пов’язана з тендерними закупівлями. Усі умови для дівчини були прийнятними, тому вона погодилася на працевлаштування.

«Вже понад місяць я працюю на новій посаді. Я задоволена, адже маю роботу, у якій можу себе реалізувати, гарний колектив та вчасно виплачену заробітну плату. Тож я вдячна фахівцям служби зайнятості за допомогу, яку вони мені надали», – говорить колишня безробітна.