У Олександрії переселенка з Донеччини продовжила будувати свою кар’єру у туристичній сфері

Показовим прикладом працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на Кіровоградщині є історія Ірини Іванівни, яка, разом з доньками, була вимушена покинути свою домівку на Донеччині та переїхати до міста Олександрія, де проживає її мати.

Першим завданням, яке поставила перед собою жінка після переїзду, було знайти роботу, адже на утриманні у пані Ірини двоє малолітніх дітей, повідомляє “Голос Громади”.

Не гаючи часу, жінка звернулася по допомогу у підборі роботи до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Під час спілкування з кар’єрним радником жінка висловила бажання знайти роботу за здобутою спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», адже має чималий досвід роботи у цій сфері.

Кар’єрний радник центру зайнятості доклала максимум зусиль, аби пришвидшити процес пошуку роботи: була переглянута база вакансій, складене резюме, видавалися направлення і, нарешті, результат – ФОП Власенко А. М. потребувала фахівця за професією «менеджер (управитель) з туризму».

Маючи поглиблені знання, уміння та навички, а ще виражені лідерські якості та організаторські здібності, пані Ірина, під час стажування на робочому місці справила гідне враження на працедавця та отримала пропозицію стати частиною її команди.

Таким чином, Ірина Іванівна отримала роботу, на яку так чекала: вона може продовжити свою професійну реалізацію та й графік роботи її влаштовує. Звичайно, як і у багатьох переселенців, у пані Ірини багато переживань щодо майбутнього. Але є і велика сила віри, що і в країні, і у кожній домівці знову настане мир.

«Переїхати на Олександрійщину вирішила не я, а моя доля. Так мало бути. Тут я можу продовжити свою улюблену справу, якою захопилася ще з дитинства. Планую залишитися на Кіровоградщині і розвиватися тут», – резюмує пані Ірина.