У Палаці «Світлопільському» відбудеться дитяча вистава

В Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» відбудеться вистава для дітей «Три Коти. День народження Карамельки», повідомляє «Голос Громади».

Проведення вистави виконком Олександрійської міської ради дозволив її виконавцям 7 березня 2021 року, початок об 11.00 год.

Виставу дозволено проводити з дотриманням усіх нормативних вимог з протидії поширенню коронавірусної інфекції, а також за умови заповненості глядацької зали не більше, ніж на 50 відсотків.