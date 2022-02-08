У палаці «Світлопільському» відбудеться студентський концерт

Студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв представлять свою концертну програму в Олександрійському Палаці культури «Світлопільський», повідомляє «Голос Громади» за інформацією адміністрацій обох закладів.

Захід запланований, як студентська практична робота під назвою «Концертна програма «Нехай в серці розквітає кохання». У концерті візьмуть участь народний вокальний ансамбль «Криниченька» ПК «Світлопільський» (керівник – Наталія Паніна) та студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв.

Це підсумкова робота зі спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» студентки 4-го курсу Олександрійського фазового коледжу культури і мистецтв Сніжани Іванової. Керівник практики – талановита музикант – виконавиця Наталія Паніна.

Концерт відбудеться 9 лютого о 17-й годині. Вхід вільний.