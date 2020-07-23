У парку Шевченка облаштовують стовпи для подальшого освітлення алеї

Сьогодні, 23 липня, кореспонденти «Голосу Громади» ознайомилися з перебігом робіт по реконструкції центральної алеї у парку ім.Т.Г.Шевченка (колишній «Шахтар»).

Бригада будівельників з допомогою спецтранспорту бурять отвори для стовпів. Далі на цих місцях встановлюватимуть металеві опори, які в майбутньому освітлюватимуть алею.

Зокрема, продовжуються роботи з укладання тротуарної плитки, облаштування клумб тощо. Виконання будівельних робіт все ближче наближає бригаду підрядчиків до кінця алеї зі сторони пляжу, хоча роботи ще чимало.