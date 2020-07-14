У парку Шевченка в Олександрії триває перевтілення центральної алеї (ФОТО)

Триває комплексна реконструкція центральної алеї в олександрійському парку ім.Т.Г.Шевченка, повідомляє «Голос Громади».

Попри негоду, бригада підрядчиків продовжує працювати. Майбутня алея буде просторою, широкою, з великими клумбами для квітів. Наразі будівельники готують подушку для прокладання тротуарної плитки, встановлюють бордюри, прокладають труби для поливу газону, дроти для освітлення тощо.

Нагадаємо, раніше ФК «Олександрія» на чолі з Сергієм Кузьменко взяв в оренду парк ім. Т.Шевченка, який вже давно перебуває у майже занедбаному стані, з метою його комплексної реконструкції. Згідно з цими планами, в парку передбачається облаштування тротуарних доріжок, пляжу тощо, а також висадження нових дерев. Нагадаємо, раніше футбольний клуб взяв в оренду парк ім. Т.Шевченка, який вже давно перебуває у майже занедбаному стані, з метою його комплексної реконструкції. Згідно з цими планами, в парку передбачається облаштування тротуарних доріжок, пляжу тощо, а також висадження нових дерев.