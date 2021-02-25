У перші години початку вакцинації від COVID-19 вже щеплено понад двох десятків медиків Кіровоградщини

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У перший день проведення вакцинації від коронавірусу на Кіровоградщині щеплення отримають 60 медичних працівників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За дві години вакцинації у перший день проведення щеплення від COVID-19 провакцинувалися 23 медики. Це мобільна бригада, яка проводить імунізацію, та працівники обласної лікарні – основної госпітальної бази.

Для проведення вакцинації лікарі мобільних бригад пройшли відповідне навчання.

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Загалом на першому етапі щеплення отримають 6050 жителів області.

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