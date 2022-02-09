У ПК «Світлопільському» – студентська «чорна комедія»

В Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» відбудеться вистава «Той, хто відчиняє двері» у виконанні Олександрійського коледжу культури, повідомляє «Голос Громади» за інформацією обох закладів.

Як вже повідомлялося, у Палаці культури «Світлопільський» демонструють свої роботи у заліки навчальної та виробничої практик студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв: майбутні професійні митці – актори, режисери, сценаристи.

Одна з таких робіт – вистава «Той, хто відчиняє двері» пройде 10 лютого о 18.00 у ПК «Світлопільський». Постановка з розряду «чорних комедій» є підсумковою роботою зі спеціалізації «видовищно-театралізовані заходи» студентки 4-го курсу Олександрійського фазового коледжу культури і мистецтв Діани Семенової. Керівник практики – завідувач дитячим сектором ПК «Світлопільський» Владислав Мурований.

Ролі виконують Діана Семенова та Єва Кірєєва.

«Чорна комедія змусить глядачів замислитися над справжніми цінностями життя», – вважає авторка практичної роботи та всі, хто їй допомагає.

Вхід на виставу вільний.