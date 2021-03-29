У ПК «Світлопільському» – вистави Сучасного театру

В Олександрійському палаці культури «Світлопільський» 1 квітня цього року відбудуться дві вистави Сучасного театру, повідомляє «Голос Громади».

Погодження провести російськомовні вистави Сучасного театру «Гаррі Поттер» та «Супергерої проти злодіїв» 1 квітня надав виконком Олександрійської міської ради, початок – о 16-й годині.

Організатор вистав ФОП Чернилевська Т.Г. зобов`язана витримати всі нормативно-правові вимоги з протидії поширенню коронавірусної інфекції при заповненості глядацького залу не більше, ніж на 50 відсотків наявних місць.