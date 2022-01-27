У ПК «Світлопільський» відбудеться циркова вистава

У Палаці культури «Світлопільський» пройде ювілейний концерт олександрійського «Цирку молодих», повідомляє «Голос Громади».

Вистава під назвою «Циркова феєрія» розпочнеться о 17-й годині 28 січня. Як повідомляється на сайті міської ради, квитки на виставу можна придбати в касі Палацу культури, або ж розрахуватися за них за програмою «єПідтримка».

У касі ПК «Світлопільський» встановлено платіжний термінал, і за квитки заходи місцевих колективів можна розрахуватися банківською карткою. У тому числі, діє безконтактна оплата за допомогою PayPass. За наявності у смартфоні NFC можливо скористатися програмою «єПідтримка».

Розплатитися банківською картою можна лише за квитки на концерти та вистави місцевих театрів, колективів та виконавців, йдеться у повідомленні.

Каса «Світлопільського» працює з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 18.00 (субота, неділя – вихідні). Телефони: (095) 832-34-27, (098) 922-84-45.