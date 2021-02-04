У ПК «Світлопільський», з запізненням майже на рік, відбудеться «обмежений» концерт відомого колективу

В олександрійському Палаці культури «Світлопільський» відбудеться концерт відомого українського гумор-колективу «Вар`яти», повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконком на засіданні 4 лютого, розглянувши лист директора ТОВ «КА «Вар`яти» К.Притули та надавши дозвіл артистам провести концерт у ПК «Світлопільський» 16 лютого цього року о 16-й годині. Адміністрація творчого колективу зобов`язана забезпечити дотримання усіх заходів протидії COVID-19 та наповненість глядацького залу не більше, ніж на 50% місць.

Якщо пригадати, артисти «Варяти» мали намір виступити в Олександрії ще майже рік тому (наприкінці березня 2020 року), про що було анонсовано заздалегідь, але через відомі заходи жорсткого карантину, введеного тоді по всій Україні, концерт був відкладений на невизначений термін. І от нарешті «Вар`яти» отримали таку можливість.

“Вар`яти” – це талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування “Вар`яти шоу” всім довели, що україномовний гумор – це гумор найвищого ґатунку! Це завжди абсолютні аншлаги, захват глядачів, це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю: у ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та різних стосунках» – так визначають творчість колективу вдячні глядачі.