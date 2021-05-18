У помешканні жителя Кіровоградщини виявили арсенал зброї та боєприпасів

Служба безпеки України у Кіровоградській області викрила канал незаконного збуту зброї та боєприпасів. Місцевий мешканець, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, протиправно зберігав, для подальшого збуту, вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконний бізнес організував зловмисник з кримінального середовища, який неодноразово відбував тривалі строки покарання у виправних закладах, у тому числі за вбивство.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисника і вилучили:

– 3 гранати Ф-1;

– 1 гранату РГД-5;

– 1 пістолет Макарова;

– 1 револьвер «Сталкер» з 9-ма набоями;

– 115 набоїв різного калібру;

– 5 димових гранат.

Після проведення експертиз вилученої зброї та боєприпасів зловмиснику буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими ГУНП у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.