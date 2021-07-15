У Попельнастівській громаді на Олександрійщині запрацювала поліцейська станція

Ще вже друга такая станція у Кіровоградській області, перша з`явилась у Приютівській ТГ, повідомляє “Голос Громади”.

У відкритті станції взяли участь начальник поліції області Роман Козьяков, керівництво управління превентивної діяльності та сектору взаємодії з громадами ГУНП в області, Олександрійського районного відділу поліції, а також представники органів місцевого самоврядування та громади.

Наразі громада об’єднує 29 населених пунктів, в яких налічується понад 8,5 тисяч громадян.

На території громади працюватимуть двоє поліцейських Ярослав Рябенький та новопризначений Сергій Коробко, які забезпечені спеціально оснащеним приміщенням та службовим автомобілем RENAULT DUSTER.