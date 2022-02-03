У Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет – “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”

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У 2022 році у Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет – “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”. У рамках цього пакету пацієнтам проводитимуть ті хірургічні операції, які можливо виконати лише у стаціонарі і не можливо – в умовах поліклініки.

Це означає, що пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому того самого або наступного дня. Але у випадку ускладнень – їх госпіталізують до стаціонару на потрібний термін. І для цього не потрібне окреме направлення, пошук необхідної лікарні чи якісь інші додаткові дії з боку пацієнтів.

Послугу хірургії одного дня надаватимуть лише ті медзаклади, які мають договір із Національною службою здоров’я на хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару. Для пацієнтів, яких оперуватимуть в рамках пакету хірургії одного дня, в лікарні виділяють або окреме відділення, або частину відділення, або певні ліжка.

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Навіщо потрібна така послуга:

  • скорочується термін можливого перебування пацієнта в лікарні;
  • медичні заклади можуть застосовувати найкращі методики хірургічних втручань, а НСЗУ їх профінансує.

Яка різниця між операціями в межах хірургії одного дня та хірургічними втручаннями в амбулаторних умовах:

  • операції в амбулаторних умовах зазвичай виконуються під місцевим знеболенням і потребують не більше однієї години спостереження за пацієнтом після операції;
  • хірургія одного дня здебільшого потребує загальної анестезії, має більший ризик ускладнень, іноді’ може потребувати перебування пацієнта на ліжку більше одного дня.
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Які медичні втручання можна зробити в межах пакету “Хірургії одного дня”:

  • операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти тощо);
  • операції на носі, вусі, роті, горлі;
  • операції на щитовидній залозі;
  • операції на опорно-руховому апараті;
  • щелепно-лицеві хірургічні операції;
  • малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура;
  • нескладні операції на молочних залозах;
  • діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію;
  • комплексна ендоскопія тощо.

Цей список не є вичерпним.

Як отримати послугу хірургії одного дня безоплатно:

  • за електронним направленням сімейного або лікуючого лікаря, який провів усі необхідні обстеження і з’ясував, якої операції потребує пацієнт;
  • при переведенні з іншого закладу чи клінічного підрозділу;
  • при доставленні бригадою екстреної допомоги;
  • при самозверненні у невідкладному стані
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Що включає послуга:

  • огляд лікаря-анестезіолога та знеболення під час діагностики, процедур і самої операції;
  • необхідні лабораторні дослідження та аналізи крові, в яких виникне потреба в разі ускладнень під час операції;
  • електрокардіографію, рентген, ультразвукові дослідження тощо;
  • гістологічне або цитологічне дослідження (у разі підозри на новоутворення);
  • післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення;
  • ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок різних програм.

Послуга НЕ включає: харчування в стаціонарі;  вартість ліків, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів;  платні послуги, визначені Постановою КМУ №1138

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