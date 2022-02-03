У 2022 році у Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет – “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”. У рамках цього пакету пацієнтам проводитимуть ті хірургічні операції, які можливо виконати лише у стаціонарі і не можливо – в умовах поліклініки.

Це означає, що пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому того самого або наступного дня. Але у випадку ускладнень – їх госпіталізують до стаціонару на потрібний термін. І для цього не потрібне окреме направлення, пошук необхідної лікарні чи якісь інші додаткові дії з боку пацієнтів.

Послугу хірургії одного дня надаватимуть лише ті медзаклади, які мають договір із Національною службою здоров’я на хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару. Для пацієнтів, яких оперуватимуть в рамках пакету хірургії одного дня, в лікарні виділяють або окреме відділення, або частину відділення, або певні ліжка.

Навіщо потрібна така послуга:

скорочується термін можливого перебування пацієнта в лікарні;

медичні заклади можуть застосовувати найкращі методики хірургічних втручань, а НСЗУ їх профінансує.

Яка різниця між операціями в межах хірургії одного дня та хірургічними втручаннями в амбулаторних умовах:

операції в амбулаторних умовах зазвичай виконуються під місцевим знеболенням і потребують не більше однієї години спостереження за пацієнтом після операції;

хірургія одного дня здебільшого потребує загальної анестезії, має більший ризик ускладнень, іноді’ може потребувати перебування пацієнта на ліжку більше одного дня.

Які медичні втручання можна зробити в межах пакету “Хірургії одного дня”:

операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти тощо);

операції на носі, вусі, роті, горлі;

операції на щитовидній залозі;

операції на опорно-руховому апараті;

щелепно-лицеві хірургічні операції;

малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура;

нескладні операції на молочних залозах;

діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію;

комплексна ендоскопія тощо.

Цей список не є вичерпним.

Як отримати послугу хірургії одного дня безоплатно:

за електронним направленням сімейного або лікуючого лікаря, який провів усі необхідні обстеження і з’ясував, якої операції потребує пацієнт;

при переведенні з іншого закладу чи клінічного підрозділу;

при доставленні бригадою екстреної допомоги;

при самозверненні у невідкладному стані

Що включає послуга:

огляд лікаря-анестезіолога та знеболення під час діагностики, процедур і самої операції;

необхідні лабораторні дослідження та аналізи крові, в яких виникне потреба в разі ускладнень під час операції;

електрокардіографію, рентген, ультразвукові дослідження тощо;

гістологічне або цитологічне дослідження (у разі підозри на новоутворення);

післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення;

ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок різних програм.

Послуга НЕ включає: харчування в стаціонарі; вартість ліків, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів; платні послуги, визначені Постановою КМУ №1138