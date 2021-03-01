У Протопопівці горів приватний житловий будинок

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Пожежа сталася вночі минулої неділі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

По вул. Водокачній с. Протопопівка Олександрійського району загорілось 10 м2 речей домашнього вжитку в приватному житловому будинку. Пожежу ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

На гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

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