У приміщені амбулаторії Приютівської громади розпочали ремонт

У Приютівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини розпочалися ремонтні роботи відразу на двох поверхах медичного закладу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомста.

Ремонтні роботи розпочали зі шпаклювання стін та підготовки до фарбування. Далі буде відремонтовано коридори та туалети, замінено старі дерев’яні двері на металопластикові, облаштовано натяжні стелі та нове покриття підлоги.

Ремонт став можливим завдяки залученню позабюджетних коштів, а саме коштом сільськогосподарського підприємства ТОВ «Агродар ЛТД».