У приватному житловому будинку на Олександрійщині сталася пожежа

Вчора, 1 серпня, у приватному житловому будинку, що по пров. Клубний с. Протопопівка Приютівської ОТГ Олександрійського району сталася пожежа. Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що горіло 3 м2 домашніх речей у приватному одноповерховому житловому будинку. О 16:10 пожежу локалізовано та о 16:16 – ліквідовано. На гасіння пожежі залучались 4 чоловіка особового складу, 1 одиниця техніки 10-ї ДПРЧ м. Олександрія та місцева пожежна команда с. Протопопівка.