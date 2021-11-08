У Приютівській громаді будують інженерну конструкцію аби забезпечити прохід через річку

У Приютівській територіальній громаді триває будівництво, якого чекали стільки років – пішохідний міст через річку Інгулець між Приютівкою та Войнівкою, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Наразі у рамках мостобудування здійснюється закладання основи інженерної споруди – бетонування заглибин у поверхні землі. На завершальному етапі також перебуває обв’язування арматурою одного з котлованів зі сторони Войнівки.

метрів. Поряд з цим здійснюється виготовлення металевих конструкцій, зокрема опорного елементу – пілону, який триматиме підвісну мостову споруду, яка сягатиме понад 25метрів.

Нагадаємо, що довжина мосту складе 165,8 м, а ширина пішохідної частини – 2,5 м.