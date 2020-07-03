У Приютівській громаді діятиме кінотеатр просто неба

У селі Березівка /Приютівської об’єднаної територіальної громади облаштують кінотеатр під відкритим небом, який діятиме у теплу пору року з квітня по жовтень.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської ОТГ.

У планах: сприяти перегляду актуальних фільмів, мультфільмів, соціальної реклами з подальшим обговоренням соціально-важливих тем у невимушеній обстановці серед пейзажів села. Майданчик для кінопоказів має стати найпопулярнішим місцем для розвитку дітей, молоді, молодих сімей села, неформального спілкування та вирішення соціально-важливих питань.

В рамках конкурсу громадських ініціатив для реалізації проекту «Кінотеатр під відкритим небом» з місцевого бюджету виділять 50 тисяч гривень.

Цікавий задум, чи не так!?