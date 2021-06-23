У Приютівській громаді кінопокази просто неба почали збирати глядачів

Впродовж місяця “Мандрівний театр” що вояжує Приютівською громадою побуває ще у 8 селах, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.
Днями такий кінопоказ просто неба відбувся у селах Косівка та Лікарівка, який зібрав глядачів на перегляд сімейної кінокомедії.
Під час кіносеансів для відвідувачів готують солодку вату та попкорн.
|Дата
|Час
|Населений пункт
|Місце
|24.06.2021
|20.30 год.
|село Андріївка
|Школа
|25.06.2021
|20.30 год.
|селище Приютівка
|Паркова зона за селищною радою
|28.06.2021
|20.30 год.
|село Бутівське
|Школа
|04.07.2021
|20.30 год.
|село Недогарки
|Будинок культури
|06.07.2021
|20.30 год.
|село Войнівка
|Будинок культури
|10.07.2021
|20.30 год.
|селище Веселе
|Будинок культури
|11.07.2021
|20.30 год.
|село Костянтинівка
|Будинок культури
|16.07.2021
|20.30 год.
|село Протопопівка
|Центр культури і дозвілля