У Приютівській громаді кінопокази просто неба почали збирати глядачів

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Впродовж місяця “Мандрівний театр” що вояжує Приютівською громадою побуває ще у 8 селах, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Днями такий кінопоказ просто неба відбувся у селах Косівка та Лікарівка, який зібрав глядачів на перегляд сімейної кінокомедії.

Під час кіносеансів для відвідувачів готують солодку вату та попкорн.

Дата Час Населений пункт Місце
24.06.2021 20.30 год. село Андріївка Школа
25.06.2021 20.30 год. селище Приютівка Паркова зона за селищною радою
28.06.2021 20.30 год. село Бутівське Школа
04.07.2021 20.30 год. село Недогарки Будинок культури
06.07.2021 20.30 год. село Войнівка Будинок культури
10.07.2021 20.30 год. селище Веселе Будинок культури
11.07.2021 20.30 год. село Костянтинівка Будинок культури
16.07.2021 20.30 год. село Протопопівка Центр культури і дозвілля

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