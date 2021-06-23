У Приютівській громаді кінопокази просто неба почали збирати глядачів

Впродовж місяця “Мандрівний театр” що вояжує Приютівською громадою побуває ще у 8 селах, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Днями такий кінопоказ просто неба відбувся у селах Косівка та Лікарівка, який зібрав глядачів на перегляд сімейної кінокомедії.

Під час кіносеансів для відвідувачів готують солодку вату та попкорн.