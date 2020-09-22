Хто став переможцем конкурсу на отримання 20 тис. грн спеціальної премії голови Приютівської селищної ради

Вчора, 21 вересня, конкурсна комісія Приютівської ОТГ визначала кандидатури на отримання спеціальної премії голови Приютівської селищної ради, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт громади.

Члени комісії розглянули заяву та відповідні документи на Аліну Шевченко, здобувачку освіти Ізмайлівського закладу загальної середньої освіти I-III ст. Приютівської селищної ради.

За результатами здобутків кандидата, конкурсна комісія одноголосно визнала Аліну Шевченко переможницею конкурсу та призначила їй спеціальну премію голови Приютівської селищної ради талановитим учням та творчим вчителям у розмірі 20 000 гривень.

Урочисте нагородження Премії проводитиметься напередодні святкування річниці народження видатного педагога В. Сухомлинського.