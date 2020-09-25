У Приютівській громаді оголосили конкурс до Міжнародного дня людей похилого віку

Центр культури та дозвілля Приютівської ОТГ селищної ради оголосив конкурс «Зігріємо серця добротою» до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської громади.

Конкурс полягає в написані оригінального привітання вельмишановним бабусям та дідусям «Зігріймо серця добротою!». Організатори закликають подарувати їм найщиріші, найтепліші, найніжніші привітання піснею, віршем та просто доброю справою.

Роботи приймаються виключно в групі КУ «Центр культури й дозвілля» до 30 вересня 12:00 під хештегом #Золотий_вік. Переможців буде визначено за кількістю набраних відміток «Мені подобається».

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