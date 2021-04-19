У Приютівській громаді продовжують наведити лад

Минулими вихідними мешканці Приютівської територіальної громади збирались для наведення порядку у рамках всеукраїнського місячника “За чисте довкілля”, повідомляє “Голос Громади”.

Через негоду, у деяких населених пунктах заходи з прибирання були перенесені, однак, на більшості ділянках заплановані заходи все ж відбулися й під час суботника мешканці разом з комунальниками прибрали чимало територій.

Зокрема, керівництво та працівники селищної ради прибирали сміття у парковій зоні, розташованій вздовж проспекту Дружби у селищі Приютівка. Також активну роботу з проведення благоустрою провели в старостинських округах.