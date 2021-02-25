У Приютівській громаді пройшло зібрання з обговорення розвитку культури та плануванню клубної й бібліотечної роботи на 2021 рік

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Днями, з метою підвищення кваліфікації, удосконалення організаційно-методичної роботи закладів культури, обміну досвідом, пошуку нових форм культурно-просвітницької та дозвіллєвої діяльності проведено семінар для завідувачів, художніх керівників та бібліотекарів КУ «Центр культури та дозвілля» Приютівської селищної ради на тему «Підсумки роботи будинків культури та бібліотек за 2020 рік. Розвиток культури, планування клубної та бібліотечної роботи на 2021 рік».

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Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Під час семінару було наголошено про активізацію роботи закладів культури, зокрема й тих, що нещодавно були приєднані до громади, вміння рекламувати свою роботу та співпрацювати з односельцями, установами та організаціями. Також, учасників заходу ознайомили з Програмою розвитку культури та охорони культурної спадщини 2020-2021 р, запровадженням інноваційних форм роботи бібліотек в громаді.

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Крім того, був проведений аналіз роботи працівників культури з початку карантинних обмежень кожного структурного підрозділу та надані рекомендації щодо їх подальшої роботи, ознайомлення з планом роботи культурно – мистецьких заходів на 2021 рік в режимі офлайн та онлайн, наголошено про посилення роботи щодо діяльності працівників клубних установ в соціальних мережах, надано інформацію щодо ведення документації клубного закладу.

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Поряд з цим присутніх ознайомили з діючими туристичними маршрутами та закликала долучатися до розробки нових маршрутів, поділилися досвідом роботи любительських об’єднань та клубів за інтересами.

Семінар пройшов плідно, за активної участі всіх присутніх. По завершенні працівники поділилися своїми враженнями, обговорили усі проблемні питання.

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