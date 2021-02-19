У Приютівській громаді привітали переможця другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

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Днями, у Косівському закладі загальної освіти I-III ст. Приютівської селищної ради привітали з перемогою лауреата другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Педагог Наталія Нікуліна у номінації «Українська мова та література» зайняла ІІI місце, відзначившись високим рівнем педагогічної майстерністю, професіоналізмом, творчістю та оригінальністю.

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Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев подякував вчителям за невтомну працю та відданість своїй професії, зокрема побажав завжди бути в пошуку нових задумів та чудових креативних ідей, невичерпної енергії та оптимізму.

Це не перша перемога заслуженого вчителя. Серед досягнень – призові місця підопічних у Всеукраїнських олімпіадах ІІ етапу (3 школярів, 2015, 2016, 2017 роки), ІІІ етапу (2018 рік, Руденко Дарина); захист науково-дослідної роботи «Сучасне мовлення учнів Косівського НВО» (2018 рік) ІІ місце на регіональному етапі; 4 місце в області — конкурс імені Петра Яцика.

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