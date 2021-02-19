У Приютівській громаді привітали переможця другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

Днями, у Косівському закладі загальної освіти I-III ст. Приютівської селищної ради привітали з перемогою лауреата другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Педагог Наталія Нікуліна у номінації «Українська мова та література» зайняла ІІI місце, відзначившись високим рівнем педагогічної майстерністю, професіоналізмом, творчістю та оригінальністю.

Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев подякував вчителям за невтомну працю та відданість своїй професії, зокрема побажав завжди бути в пошуку нових задумів та чудових креативних ідей, невичерпної енергії та оптимізму.

Це не перша перемога заслуженого вчителя. Серед досягнень – призові місця підопічних у Всеукраїнських олімпіадах ІІ етапу (3 школярів, 2015, 2016, 2017 роки), ІІІ етапу (2018 рік, Руденко Дарина); захист науково-дослідної роботи «Сучасне мовлення учнів Косівського НВО» (2018 рік) ІІ місце на регіональному етапі; 4 місце в області — конкурс імені Петра Яцика.