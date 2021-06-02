У Приютівській громаді привітали вихованців БДСТ з Днем захисту дітей

Вчора, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей селищний голова Андрій Коломійцев разом з працівниками Служб у справах дітей Приютівської селищної ради та Олександрійської районної державної адміністрації відвідали два дитячих будинки сімейного типу.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Андрій Олександрович завітав з солодощами та подарунками до вихованців дитячого будинку сімейного типу «Щаслива родина» в с. Протопопівка та другий дитячий будинок у с. Войнівка.

Спілкуючись з батьками, він подякував за їх самовіддану батьківську працю, адже це надзвичайно важлива й добра справа.