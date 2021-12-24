У Приютівській громаді триває модернізація вуличного освітлення

Все більше вулиць Приютівської територіальної громади мають належне освітлення. Надалі продовжується робота з удосконалення та розширення та модернізації електромереж.

За минулий тиждень працівники КП встановили шість десятків нових світлодіодних ліхтарів:

у селі Косівка по вулиці Культури, де нещодавно провели нову лінію;

у селі Протопопівка вулицями Кононова, Клубною та провулками Шевченка, Набережним;

у селі Войнівка вулицями Центральною, Верхньою, Садовою та Кошового. В деяких населених пунктах роботи продовжуються й сьогодні.

Наступним населеним пунктом буде село Андріївка. На ділянках вулиць Набережна, Центральна, Молодіжна, Гагаріна та Чкалова розмістять 20 освітлювальних приладів. У подальших планах − проведення аналогічних робіт у Недогарському старостинському окрузі.