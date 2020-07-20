У Приютівській громаді виявили осіб, що займались виготовленням та збутом алкоголю

Нещодавно у Приютівській ОТГ поліцейські офіцери громади Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області знову виявили факти виготовлення, зберігання та збуту самогону.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської ОТГ.

Поліцейські офіцери громади склали два протоколи за ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення» КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу.

Нагадаю, що з початку року на території громади виявлено 9 випадків таких злочинів та притягнуто порушників до адміністративної відповідальності.