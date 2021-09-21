У Приютівській громаді запрацював Telegram-канал для швидкого доступу до головної інформації стосовно подій у громаді

У Приютівській громаді запрацював Telegram-канал для швидкого доступу до головної інформації стосовно подій в громаді

Для швидкого зв`язку мешканців громади та місцевої влади, для ознайомлення важливих подій в громаді для зручності мешканців Приютівська селищна рада запускає офіційний Telegram-канал!

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

«Оперативна інформація | Приютівська громада» – це ще одне офіційне джерело, де оперативно публікуватимуться найважливіші новини громади у доступному форматі. Як, наприклад, зміни в розкладі руху громадського транспорту, графіки планових відключень електропостачання чи штормові попередження – коли вчасно отримана інформація зможе спростити чи зробити більш комфортним щоденне життя мешканців громади.

Долучитися до каналу можна за посиланням: t.me/pryiutivka_gromada