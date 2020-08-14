У Приютівській громаді затвердили соціальну-благодійну Програму «Турбота»

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Приютівська ОТГ перша серед громад в Кіровоградській області почне надавати фінансову підтримку Кіровоградській обласній організації Червоного Хреста України.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

З метою надання соціальної допомоги населенню громади, посилення медичного і соціального захисту людей похилого віку, інвалідів всіх категорій, підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування у селищній раді затверджено Програму «Турбота», що реалізовуватиметься на території громади впродовж 2020-2021 років.

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Основними напрямками програми: допомога хворим на туберкульоз, санітарно просвітницька діяльність серед населення; придбання аптечок першої допомоги для шкіл громади; допомога учасникам бойових дій та їх сім’ям, сім’ям загиблих; гуманітарна допомога підопічним ПО; допомога кризовим сім’ям, дітям сиротам, прийомним сім’ям, дітям інвалідам; допомога одиноким людям похилого віку, дітям-інвалідам до 18 років; допомога дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, неповним сім’ям до дня Святого Миколая, Нового року та Різдва.

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Виконання Програми здійснюватиметься шляхом проведення благодійних заходів, акцій, щорічних всеукраїнських, обласних та місцевих місячників спрямованих на вирішення питань медико-соціальних проблем та покращення життєзабезпечення найнезахищених верств населення. Зокрема, співпраці з благодійними організаціями та фондами.

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