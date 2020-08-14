У Приютівській громаді затвердили соціальну-благодійну Програму «Турбота»

Приютівська ОТГ перша серед громад в Кіровоградській області почне надавати фінансову підтримку Кіровоградській обласній організації Червоного Хреста України.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

З метою надання соціальної допомоги населенню громади, посилення медичного і соціального захисту людей похилого віку, інвалідів всіх категорій, підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування у селищній раді затверджено Програму «Турбота», що реалізовуватиметься на території громади впродовж 2020-2021 років.

Основними напрямками програми: допомога хворим на туберкульоз, санітарно просвітницька діяльність серед населення; придбання аптечок першої допомоги для шкіл громади; допомога учасникам бойових дій та їх сім’ям, сім’ям загиблих; гуманітарна допомога підопічним ПО; допомога кризовим сім’ям, дітям сиротам, прийомним сім’ям, дітям інвалідам; допомога одиноким людям похилого віку, дітям-інвалідам до 18 років; допомога дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, неповним сім’ям до дня Святого Миколая, Нового року та Різдва.

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом проведення благодійних заходів, акцій, щорічних всеукраїнських, обласних та місцевих місячників спрямованих на вирішення питань медико-соціальних проблем та покращення життєзабезпечення найнезахищених верств населення. Зокрема, співпраці з благодійними організаціями та фондами.