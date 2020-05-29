У Приютівській ОТГ Міжнародний день захисту дітей проведуть в онлайн-форматі (ПЛАН ЗАХОДІВ)

У Приютівській громаді відбудеться святкування Міжнародного дня захисту дітей, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт відомства.

Через карантин та заборону масових заходів відзначення відбудеться в форматі онлайн.

Тож, 1 червня, у режимі онлайн, для загальноосвітніх закладів громади відбудеться конкурс «Гордість громади-2020». Під час заходу відбудеться нагородження обдарованих учнів та колективів освітніх закладів Приютівської ОТГ, які здобули призові місця у обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, фестивалях.

Зокрема, у всіх населених пунктах громади у школах та дитсадках проводитимуть онлайн-флешмоби та інші святкові заходи з нагоди свята.