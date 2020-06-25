У Приютівській ОТГ облаштовують зону відпочинку у рамках проекту громадських ініціатив

У Приютівській об’єднаній територіальній громаді взялися за реалізацію першого проекту конкурсу ініціатив жителів громади — облаштування зони відпочинку біля річки Інгулець.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт відомства.

Роботи почалися з розчищення дерев від сухого гілля, прибережної зони від зарості, був завезений річковий пісок та вирівняне місце за допомогою спеціалізованої техніки.

Далі, проектом передбачено облаштування лавок для сидіння та урн для сміття.

Загальний бюджет складає майже 30 тисяч гривень.