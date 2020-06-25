У Приютівській ОТГ облаштовують зону відпочинку у рамках проекту громадських ініціатив

У Приютівській об’єднаній територіальній громаді взялися за реалізацію першого проекту конкурсу ініціатив жителів громади — облаштування зони відпочинку біля річки Інгулець.
Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт відомства.
Роботи почалися з розчищення дерев від сухого гілля, прибережної зони від зарості, був завезений річковий пісок та вирівняне місце за допомогою спеціалізованої техніки.
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Далі, проектом передбачено облаштування лавок для сидіння та урн для сміття.
Загальний бюджет складає майже 30 тисяч гривень.