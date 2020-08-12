У Приютівській ОТГ сімейному лікарю надали житло

У рамках реалізації Програма підтримки закладів охорони здоров’я та медичних працівників у Приютівській об’єднаній територіальній громаді сімейному лікарю Протопопівської амбулаторії вручили ордер на службове житло.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської громади.

Коштом місцевого бюджету облаштували меблями та побутовою технікою дві кімнати у житловій частині Протопопівської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.

Селищний голова Андрій Коломійцев вручив ордер на це службове житло сімейному лікарю Марії Чередніченко, яка не дивлячись на молодий вік є досвідченим спеціалістом у галузі терапії, а також має багато позитивних відгуків від своїх колег та пацієнтів.