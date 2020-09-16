У Приютівській ОТГ відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини

Нещодавно у Приютівській громади відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини при Виконавчому Комітеті селищної ради, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт відомства.

На засіданні розглянули питання про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, ПБП та дітей із сімей СЖО, зокрема заслухано 7 під облікових сімей, що проживають у Протопопівці, Головківці та Приютівці. Питання стосувались доцільності призначення опікунами над дітьми-сиротами, стану виконання батьківських обов’язків, доцільності повернення малолітніх дітей в родину та ін.

По завершенню роботи комісія надала відповідні рекомендації, прийняла компетентні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів дітей.