У Приютівській ОТГ відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини

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Нещодавно у Приютівській громади відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини при Виконавчому Комітеті селищної ради, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт відомства.

На засіданні розглянули питання про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, ПБП та дітей із сімей СЖО, зокрема заслухано 7 під облікових сімей, що проживають у Протопопівці, Головківці та Приютівці. Питання стосувались доцільності призначення опікунами над дітьми-сиротами, стану виконання батьківських обов’язків, доцільності повернення малолітніх дітей в родину та ін.

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По завершенню роботи комісія надала відповідні рекомендації, прийняла компетентні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів дітей.

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