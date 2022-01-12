У Приютівській територіальній громаді – новий сміттєвоз

Новий, сучасний, мобільний та необхідний ще один комунальний транспорт придбали для потреб комунального підприємства Приютівської ТГ, з метою забезпечення мешканців селища по вивозу сміття, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Новий сміттєвоз бокового завантаження на базі шасі МАЗ 4371 обслуговуватиме населені пункти Приютівської територіальної громади. Техніку передадуть КП «Водолій» Приютівської селищної ради, де її використовуватимуть для вивезення твердих побутових відходів.

Загальна вартість техніки – 1,77 млн грн.

“Сучасна спецтехніка призначена для механізованого збору, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження твердих побутових відходів. Загалом потужність автомобіля розрахована на 12 кубічних метрів пресованого сміття” – йдеться у повідомленні.