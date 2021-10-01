У Приютівській ТГ розпочали підготовку до зведення довгоочікуваного пішохідного мосту через Інгулець

У Приютівській громаді покладено початок будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець між Приютівкою та Войнівкою, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Довжина споруди сягатиме 165,8 м, ширина пішохідної частини – 2,5 м, висота конструкції (пілон) – 25,4 м.

Зі сторони Приютівки працює спеціалізована техніка та відбувається розвантаження тимчасових споруд для будівельних потреб.

«У зв’язку з початком будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець, тимчасово припинилося функціонування паромної переправи. Паром відновить роботу після його перенесення із зони будівництва. На цей час є домовленість з Цукровим заводом про забезпечення автобусним сполученням між Приютівкою та Войнівкою», − повідомив голова Приютівської громади Андрій Коломійцев.