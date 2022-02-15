У разі евакуації: оптимальне наповнення “тривожної валізи”

«Тривожна валіза» – базовий набір речей для виживання в екстремальних ситуаціях до прибуття рятувальників або до безпечної евакуації із зони надзвичайної ситуації, коли поблизу немає води, їжі, тепла, даху над головою. У кожному конкретному випадку «тривожна валіза» комплектується з урахуванням місця проживання та індивідуальних особливостей людини.

«Тривожна валіза» представляє собою укомплектований на випадок надзвичайної ситуації рюкзак, або сумку (вагою до 20 кг).

Вміст рюкзака: необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування. Вибирайте рюкзак яскравого кольору зі світло відбиваючими смугами – у разі надзвичайної ситуації це повинно привернути увагу рятувальників. Слід відмовитися від камуфляжного кольору, тому що у разі збройного конфлікту людину з таким рюкзаком можуть прийняти за учасника бойових дій. Щоб захистити вміст «тривожної валізи» від вологи – використовуйте вакуумні пакети із зажимом.

Можливий базовий набір для «тривожної валізи»: – аптечка першої допомоги; – ліхтарик ручний і налобний (бажано діодний) із запасом батарейок до них (можна інерційний з функцією заряджання мобільного телефону); – міні-радіоприймач із запасом батарейок (або мобільний телефон з функцією радіо); – універсальний ніж (з набором інструментів); – запас їжі та води (мінімум на 3 доби); – гроші й документи (паспорт або його копія); – свисток (щоб кликати на допомогу); – мисливські сірники, сухий спирт, газові запальнички (2-3 шт); – ремонтний комплект (нитки,голки та ін.); – одноразовий посуд; – засоби гігієни.

Джерело: ГУ ДСНС у Кіровоградській області.