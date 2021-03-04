У результаті шахрайських дій олександрієць виманив з банківських карток грошей на майже 100 тис. грн

Олександрійська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканця м.Олександрії, за фактом вчинення ним шахрайських дій, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградської області.

Чоловік шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, відправляв на випадкові номери оператора мобільного зв’язку SMS-повідомлення та блокував платіжної картки потерпілих.

Обвинувачений представлявся співробітником служби безпеки банку та під приводом необхідності блокування помилково здійснених транзакцій по рахунку потерпілих дізнавався реквізити платіжних карток, а також паролі та коди. У подальшому від імені потерпілих переказував гроші на сторонні банківські рахунки. У результаті протиправних дій чоловік заволодів коштами громадян на суму майже 100 тисяч гривень.

Злочинцю загрожує до 8 років тюрми.