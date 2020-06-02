У розвалених «парнокопитних» гуртожитків може з`явитися шанс на життя?

З`явилася надія на відбудову двох зруйнованих гуртожитків Олександрійського аграрного технікуму, повідомляє «Голос Громади».

Про це йшлося на останньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Малися на увазі дві повністю занедбані п`ятиповерхові будівлі студентських гуртожитків, що знаходяться на вулиці Г.Сокальського (колишня вул. К.Лібкнехта) і належать Олександрійському аграрному коледжу. Гуртожитки були збудовані у далекі радянські часи, але в умовах сучасного «господарювання» та браку фінансування прийшли у повний занепад і стали непридатними для проживання – від них залишилися лише напівзруйновані стіни, перекриття та дах, на якому ростуть дерева і чагарники. Вже багато останніх років ці дві руїни вселяють страх навколишнім жителям, оскільки фактично стали антисоціальним і кримінальним кублом. Але всі ці роки якось вирішити питання щодо наведення ладу в даних розвалинах-будівлях шляхом переговорів місцевої влади і керівництва аграрного коледжу не вдавалося.

(Для довідки: Олександрійський аграрний коледж, той, що від самого початку своєї історії любовно прозваний олександрійським людом «парнокопитним технікумом», є підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, юридична і фактична адреса якого м.Біла Церква Київської області).

А на останньому засіданні виконкому міський голова Степан Цапюк повідомив присутніх, що до нього нещодавно звернувся сам директор Білоцерківського аграрного університету з цікавою пропозицією. Він нібито знайшов домовленість з якоюсь будівельною фірмою, котра згодна капітально відремонтувати «під ключ» ці дві зруйновані часом і безгосподарністю будівлі за власний рахунок. Але на певних умовах: один з двох відремонтованих будинків будівельна компанія забере собі. Та навіть ці умови адміністрації коледжу і університету бачать для себе вигідними.

Але до чого тут місто і яку вигоду воно може мати з цього? Справа у тому, що аграрний коледж має в Олександрії ще один відомчий будинок, розташований на тій же вулиці Г.Сокальського, неподалік двох зруйнованих гуртожитків. Це здана в експлуатацію у 1988 році дев`ятиповерхівка, яка за проектом є малосімейним житловим будинком-гуртожитком і вона є діючою – у ній проживають у тому числі й студенти аграрного коледжу. Щодо цього будинку плани у аграрників такі: в разі згаданих різносторонніх домовленостей можна буде переселити з дев`ятиповерхівки своїх студентів в один з відремонтованих п`ятиповерхових гуртожитків, а дев`ятиповерхівку віддати місту, тобто у комунальну власність. Таким чином місто без будь-яких затрат отримає вільне житло для черговиків, які чекають свого щастя у загальній міській черзі на отримання квартир – потрібна буде лише згода на це міської влади. Мер міста Степан Цапюк вважає таку перспективу цілком прийнятною. Але разом з тим він зазначив, що це питання і пропозицію адміністрації університету слід різносторонньо вивчити з правової і господарчої точки зору. «Щоб нас, чого доброго, не кинули», – сказав мер. («Кинули» – означає в даному випадку «обдурили» – прим.ред.).