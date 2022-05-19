У розважальному закладі Олександрії “з під прилавку” продавали нелегальний алкоголь

Правоохоронці Кіровоградщини здійснюють рейди з перевірки недопущення розповсюдження тютюнової та алкогольної продукції без ліцензії у торгівельних точках області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

З початку року, було проведено понад чотирьох тисяч рейдів з відпрацювання ринків, магазинів, торгових павільйонів, кіосків та прилеглих до них територій.

За фактами виявлених правопорушень склали понад 160 адмінпротоколів й вилучено підакцизної продукції на майже 660 000 гривень.

Нещодавно дільничні офіцери поліції Олександрії в одному з розважальних закладів виявили факт реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного збору.

Відносно правопорушника склали протокол, а з незаконного обігу вилучили 73 літри алкоголю на загальну суму 6 000 тисяч гривень.