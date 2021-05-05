У садочку Олександрії відкрита вакансія для педагогічного працівника

Дошкільні навчальні заклади Кіровоградщини потребують близько 20 працівників, повідомляє “Голос Громади”.

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщині офіційно зареєстрували потребу у працівниках дошкільних навчальних закладів.

Зокрема, у Кропивницькому дошкільні навчальні заклади потребують 6 вихователів дошкільного навчального закладу (заробітна плата: 6000/ 6500/ 6814 грн), 2 керівників музичних (заробітна плата: 4500/ 6000 грн), 1 керівника гуртка для здійснення додаткової освіти дітей дошкільного віку (заробітна плата: 5250 грн), 1 сестру медичну (брата медичного) (заробітна плата: 6000 грн), 1 сестру медичну (брата медичного) з дієтичного харчування (заробітна плата: 3000 грн) та 1 двірника (заробітна плата: 4800 грн).

У Добровеличківці до ясел-садочка потрібен електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (заробітна плата: 3000 грн).

До одного з ДНЗ Долинської на роботу запрошують керівника музичного та підсобного робітника. Заробітна плата за обома вакансіями: 6000 грн.

Один з садочків Знам’янки, на період декретної відпустки основного працівника, потребує керівника музичного (заробітна плата: 6000 грн).

В Олександрії до ясел-садочка потрібен керівник музичний (заробітна плата: 6000 грн).

До одного з дошкільних навчальних закладів Світловодська на роботу запрошують робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків (заробітна плата: 6000 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.