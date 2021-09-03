У середмісті Олександрії дитину покусали бродячі собаки

Напередодні 1 вересня на 10-річного хлопчика, який їхав на велосипеді, напало двоє собак.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Точку доступу.

Один хвостатий почав гавкати, а інший собака вкусив дитину зі ліву ногу. Потерпілому довелося накласти шви. Через біль у нозі постраждалий не відвідує навчальний заклад.

За словами матері дитини, у травмпункті та санстанції сказали, щоб вона знайшла цю собаку, адже треба встановити, чи не скажений він. Але дитина так злякалася, що не побачила, який собака її вкусив. Син запам’ятав лише, що гавкала на нього світла кудлата тварина.

Зазначимо, що міська влада Олександрії працює над цим питанням і в грудні минулого року прийняла програму, в якій передбачені заходи щодо регулювання чисельності бродячих тварин.