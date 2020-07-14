У школах Кіровоградщини запроваджується нова система харчування

48 шкіл з Кіровоградської області долучаться до національної стратегії безпечного і здорового харчування «Нове шкільне харчування», котре розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Кіровоградської ОДА».

Проєкт «Нове шкільне харчування» має на меті змінити харчування в українських школах, зробити його сучасним, апетитним, не одноманітним і таким, щоб школярі відчували від їжі й насолоду, а не лише ситість.

За словами начальника управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації Володимира Таборанського, наразі відбуваються закупівлі сучасного обладнання на харчоблоки.

Фінансування – 11,5 млн грн як з державного, так і місцевих бюджетів. Наступний крок у проєкті – ремонти харчоблоків і їдалень. На що спрямують 3,8 млн грн з місцевих бюджетів.

Дітям пропонуватимуть дабл-меню (вибір з двох-трьох страв) і шведський стіл.

Наразі над цим працюють в школах кухарі й освітні менеджери.